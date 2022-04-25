facebook_pixel
    25 апреля 2022, 13:51

    Москвичам рассказали о погоде на 1 мая

    Синоптик Тишковец сообщил о прохладной погоде на 1 мая в московском регионе

    Максим Зинкин

    Жителей Москвы на 1 мая ожидает прохладная погода из-за мощного скандинавского циклона. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

    Москвичам рассказали о погоде на 1 мая

    «Первомай будет относительно прохладный и погожий. Днем в столице температура воздуха составит +11…+13 градусов, ветра почти не будет», — написал он.

    Жителей столичного региона ждет прохладная и сухая погода, температурный фон опустится на 3-4 градуса ниже положенного и составит от +9 до +14.

    По словам Тишковца, атмосферное давление будет расти, вечером 1 мая оно достигнет 752 миллиметров ртутного столба.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что до конца мая потепления ждать уже не придется, температура не поднимется выше +12 градусов.