Москвичам рассказали о погоде на 1 мая

Жителей Москвы на 1 мая ожидает прохладная погода из-за мощного скандинавского циклона. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

«Первомай будет относительно прохладный и погожий. Днем в столице температура воздуха составит +11…+13 градусов, ветра почти не будет», — написал он.

Жителей столичного региона ждет прохладная и сухая погода, температурный фон опустится на 3-4 градуса ниже положенного и составит от +9 до +14.

По словам Тишковца, атмосферное давление будет расти, вечером 1 мая оно достигнет 752 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что до конца мая потепления ждать уже не придется, температура не поднимется выше +12 градусов.