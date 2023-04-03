Экология 03 апреля 2023, 13:58 Денис Буцаев рассказал о переработке более 17 млн школьников во время «Разговоров о важном»

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Занятия провели для 17,5 млн учеников в 40 тысячах школ.

В российских школах и колледжах прошел цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», посвященных отрасли по обращению с отходами. Материалы «Зеленой школы», которые использовались на уроках, подготовил Российский экологический оператор.

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«Ответственное отношение к природе и ее ресурсам, в первую очередь, важно, потому что планета — это наш общий дом, в котором все мы живем. Все, что есть на Земле, как еда в холодильнике, когда-нибудь заканчивается. Заканчивается место, исчезает лес, страдают рыбы в океане. Но это можно остановить. Задумываясь о таких важных вещах, со временем вы сможете обрести свою цель, уверенность и силы — а значит, будете жить интересно и с удовольствием, сделаете чистым и красивым свое будущее и будущее родной страны. И кто знает, может, талантливые экологи, которые смогут спасти нашу планету, сегодня тоже среди вас? Мы в РЭО всегда поддерживаем полезные акции, конкурсы и обучающие курсы для ребят из разных городов. Буду рад и вас видеть в нашей дружной команде», — сказал в видеообращении генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Уроки, посвященные переработке отходов и экологии, прошли во всех российских школах 3 апреля среди 1−11 классов, а также в учреждениях среднего профессионального образования. Длительность уроков составила 30 минут. Ученикам предлагалось выполнить интерактивные задания на тему утилизации отходов, а также узнать больше об отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами, экоакциях и раздельном сборе отходов в России.

«Материалы „Зеленой школы“ были подготовлены РЭО в помощь педагогам. Уроки направлены на расширение знаний школьников об экологической проблематике, о достижениях России в сфере переработки отходов. Мы также стремимся привить молодому поколению экопривычки и сформировать у него мотивацию к природоохранной деятельности. В рамках построения экономики замкнутого цикла — это необходимый пункт деятельности РЭО», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

«Более 80% отходов в стране захоранивается на полигонах и каждый второй килограмм — сортируется. К 2030 году наша цель — сортировать 100% бытовых отходов, захоронение снизить вдвое. <…> В борьбе с мусором есть успехи. К 2030 году должны построить или обновить 868 мусорных заводов. За последние четыре года мы открыли уже 211 предприятий», — также сказал в речи Буцаев.

С 2021 года РЭО совместно с ФГБОУ ДО ФЦДО реализует проект «Экоход», направленный на формирование культуры обращения с отходами. Его участниками стали более 200 тысяч человек (учащиеся, педагоги), представители образовательных организаций из 77 субъектов РФ. Для педагогов РЭО подготовил специальный образовательный цикл «Зеленая школа», направленный на повышение уровня профессиональных компетенций, знаний и профессиональных навыков педагогов в деятельности экологической направленности в части реформы ТКО.