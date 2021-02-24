Не верящий в потепление ученый предупредил о новом ледниковом периоде

Глобального потепления не существует, а Мировой океан справляется с действием человека на природу. Об этом «Российской газете» заявил руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов.

Ученый-океанолог отметил, что климат цикличен и зависит от солнечной активности. В будущем, по его словам, человечество столкнется не с потеплением, а с глобальным похолоданием.

«Сейчас, по мнению некоторых ученых, опять идет похолодание», — сказал собеседник газеты.

Об этом, по его словам, свидетельствует «разбалансировка» климата в европейской части России: «торнадо в регионах, где их не было раньше, холодные зимы, засухи и пожары, кратковременные, но очень интенсивные осадки».

Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох Геннадий Матишов руководитель Южного научного центра РАН

Матишов считает, что «человек слишком высокого мнения» о своих способностях влиять на климат.

Также ученый рассказал об экспедиции на Северный полюс.

«Стоишь там в конце августа — вокруг торосы, снег, белые медведи — и думаешь: „Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления“», — поделился он мыслями.