Не верящий в потепление ученый предупредил о новом ледниковом периоде
Глобального потепления не существует, а Мировой океан справляется с действием человека на природу. Об этом «Российской газете» заявил руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов.
Ученый-океанолог отметил, что климат цикличен и зависит от солнечной активности. В будущем, по его словам, человечество столкнется не с потеплением, а с глобальным похолоданием.
«Сейчас, по мнению некоторых ученых, опять идет похолодание», — сказал собеседник газеты.
Об этом, по его словам, свидетельствует «разбалансировка» климата в европейской части России: «торнадо в регионах, где их не было раньше, холодные зимы, засухи и пожары, кратковременные, но очень интенсивные осадки».
Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох
Матишов считает, что «человек слишком высокого мнения» о своих способностях влиять на климат.
Также ученый рассказал об экспедиции на Северный полюс.
«Стоишь там в конце августа — вокруг торосы, снег, белые медведи — и думаешь: „Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления“», — поделился он мыслями.