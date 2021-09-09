NYT: Шторм «Минди» пришел во Флориду

Тропический штор «Минди» пришел в США. Он обрушился на побережье штата Флорида. Об этом сообщил RT со ссылкой на The New York Times.

По утверждениям метеорологов, скорость ветра достигнет 24 метров в секунду. Они предполагают, что шторм затронет север Флориды, а также штаты Джорджия и Южная Каролина. Также в некоторых регионах пройдут дожди — выпаедт до 15 сантиметров осадков. Возможен град.

Ранее молния за десять секунд 11 раз попала в один и тот же фонарь в Циндао (провинция Шаньдун, Китай). Очевидцу удалось заснять это явление на видео.