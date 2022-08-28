Нынешний август в Москве назвали самым жарким месяцем за 143 года

Среднемесячная температура августа в Москве составила +22 градуса, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, этот месяц стал самым жарким за 143-летнюю историю метеонаблюдений.

По словам специалиста, нынешний август побил температурный рекорд 2010-го года. Сопоставимыми по жаре были 2007 и 1972 годы, отметил он.

«То есть, если так посчитать, в среднем такие волны субтропической жары в августе в средней полосе, в Центральной России и в столице, случаются раз в 18–20 лет», — подчеркнул Тишковец.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» рассказал, что на следующей неделе жару в Москве сменит похолодание. В столицу придут дожди и сильный ветер. Евгений Тишковец заявил, что за три последних дня августа выпадет до 5–10 миллиметров осадков — это больше, чем было в течение всего месяца.

Из-за жары в Подмосковье активизировались змеи. По информации комитета лесного хозяйства региона, в лесах можно наткнуться на неядовитых ужей и медянок, а также гадюк обыкновенных и гадюк Никольского.