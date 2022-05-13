Новый завод в Туле будет обрабатывать 440 тысяч тонн отходов ежегодно

Российский экологический оператор вложит 262 миллиона рублей в реконструкцию объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Тульской области. Наблюдательный совет компании одобрил участие ППК РЭО в софинансировании проекта через выкуп облигационного займа. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Объект сможет обрабатывать 440 тысяч тонн отходов ежегодно.

«Проект реконструкции объекта обращения с ТКО в Дубенском районе включает в себя несколько этапов: на первом и втором — будет построен объект обработки и до конца 2022 года реконструирован КПО „Дубенский“. Комплекс сможет принимать на обработку 440 тысяч тонн отходов. РЭО вложит в проект 262 миллиона рублей за счет выкупа облигационного займа на первом и втором этапах, средства будут доведены до конца мая. На третьем этапе предполагается создание объекта утилизации. Общий объем инвестиций в проект составляет 906 миллионов рублей», — сообщил Денис Буцаев.

Проектно-сметная документация по проекту в Тульской области разработана, также получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Проект реализует ООО «СтройСитиТула», входящая в компанию «МСК-НТ» (регоператор Тульской области).

Меру поддержки в виде выкупа облигационного займа Правительство одобрило РЭО летом прошлого года. Компания уже профинансировала пять проектов в трех регионах на 6,2 миллиарда рублей.