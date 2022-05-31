Новый завод под Магаданом будет перерабатывать 37 тысяч тонн мусора ежегодно

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили развитие инфраструктуры в регионе и строительство нового комплексного объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). КПО «Магадан-Ола» будет построен до конца 2024 года и покроет показатели федпроекта.

«Обсудили ход реализации проекта строительства комплексного объекта обращения с ТКО на территории Магаданской области. В данный момент концессионером активно ведется разработка проектно-сметной документации, в ближайшее время будет подаваться заявление на прохождение Государственной экологической экспертизы. С учетом возможностей, предоставленных Правительством Российской Федерации, проектная документация будет одновременно загружаться на главную государственную экспертизу. Результаты экспертизы планируется получить в октябре, тогда РЭО сможет предоставить финансирование уже в ноябре этого года, и будет дан старт строительству объекта», — сообщил Денис Буцаев.

Согласно территориальной схеме на территории региона планируется строительство межмуниципального комплексного объекта обращения с ТКО «Магадан-Ола». Его мощность составит 55 тысяч тонн в год. Все отходы будут проходить этап сортировки, более половины из них — 37,5 тысяч тонн в год — будут направляться на утилизацию.

«Завод закроет потребности региона в достижении показателей федпроекта, по которым на обработку должно направляться 100% ТКО, на захоронение — не более 50%. Строительство планируется завершить до 2024 года», — добавил заместитель гендиректора РЭО Сергей Королев.