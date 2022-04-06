Новый завод по переработке отходов построят в Чувашии до 2024 года

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудил с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. Стороны договорились о разработке дорожной карты по строительству мусороперерабатывающего завода в Новочебоксарске.

Олег Николаев сообщил, что 21 марта в территориальную схему обращения с отходами были внесены изменения, которые должны кардинально изменить потоки отходов и оснастить Чувашскую Республику дополнительными мусороперегрузочными станциями с элементами сортировки. В документе к 2024 году предусмотрено строительство завода по переработке твердых коммунальных отходов, мусоросортировочных комплексов, последовательное закрытие полигонов, исчерпавших свои ресурсы.

«Убежден, что строительство завода — это хорошая идея, которая позволит нам выполнить намеченные задачи по утилизации твердых коммунальных отходов и достичь целевых показателей, обозначенных Президентом страны, — подчеркнул Олег Николаев. — Мы готовы содействовать, чтобы проект реализовался, создать для этого необходимые условия. Землю под строительство уже подобрали. Работаем по коммуникациям. Готовы выработать планы совместных действий, чтобы ускориться».

Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев подтвердил заинтересованность Российского экологического оператора в реализации проектов на территории Чувашии.

«Исходя из того, что земельные участки уже определены, мы бы предложили подготовить концессионную сделку оперативно, чтобы в этом году выйти на соглашение и обеспечить финансирование либо с конца текущего, либо в первом квартале следующего года», — отметил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Стороны договорились о разработке «дорожной карты».

«У нас, безусловно, положительным является отсутствие разногласий по федеральной схеме и территориальной. Здесь мы сходимся и по мощности объектов, и по их количеству с точки зрения того, что можно было построить. Предлагаю именно эти объекты погрузить в дорожную карту, форму тоже определяем, что это будет государственная компания. С одной стороны это будет субъект, с другой стороны берем на себя обязательства по финансированию этого проекта», — отметил Денис Буцаев.