Экология 01 декабря 2022, 00:00 Новый заказник организуют в Петербурге

Читать 360tv в

В поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга появится новый заказник. Об этом сообщил mk.ru.

Территория получит название «Сестрорецкие дюны». Ее площадь составит 530 тысяч квадратных метров. В поселке располагаются древние дюны, возникшие в период существования Литоринового моря.

Реклама

Кроме того, там произрастает краснокнижное растение — восковница болотная, а также находятся Болотное и Лесное озера, написали Nation News.

Реклама