01 декабря 2022, 00:00
Новый заказник организуют в Петербурге
В поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга появится новый заказник. Об этом сообщил mk.ru.
Территория получит название «Сестрорецкие дюны». Ее площадь составит 530 тысяч квадратных метров. В поселке располагаются древние дюны, возникшие в период существования Литоринового моря.
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Кроме того, там произрастает краснокнижное растение — восковница болотная, а также находятся Болотное и Лесное озера, написали Nation News.
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