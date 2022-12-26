Экология 26 декабря 2022, 18:31 Новый транспорт и модернизация предприятий помогли улучшить воздух в Москве

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Загрязнение атмосферного воздуха в Москве с течением времени уменьшается. Во многом этого удалось достичь благодаря модернизации общественного транспорта, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Сейчас по Москве курсирует порядка тысячи электробусов. В следующем году городские власти намерены закупить еще порядка пяти сотен, а также испытать двухсекционные электробусы.

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Кроме того, в последние годы в российской столице наблюдается еще одна положительная тенденция. Она связана с увеличением использования электромобилей. Всего за 11 месяцев 2022 года специальными зарядками для таких средств передвижения москвичи пользовались около 70 тысяч раз.

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«Это в несколько раз больше, чем в прошлом году. На это повлияли и выделяемые городом субсидии каршеринговым компаниям и агрегаторам такси на покупку электромобилей», — добавил Кульбачевский.

На улучшении воздуха в городе также сказалась и модернизация промышленных предприятий: ТЭЦ, очистных сооружений и Московского нефтеперерабатывающего завода. Только за последние десять лет количество выбросов вредных веществ с ТЭЦ уменьшилось на 22%.

Кульбачевский также добавил, что в российской столице продолжают проводить инвентаризацию деревьев. К примеру, сегодня в старой Москве их насчитывается около 12,5 миллиона. Почти половину города без учета ТиНАО занимают парки, скверы, аллеи, природные территории.

Улучшению воздуха способствует и модернизация промышленных предприятий, теплоэлектростанций, очистных сооружений. В 2022 году в рамках третьего этапа программы реконструкции Московского нефтеперерабатывающего завода специалисты начали строительство комплекса по глубокой переработке нефти. За последние десять лет количество выбросов вредных веществ с ТЭЦ уменьшилось на 22%. В том числе благодаря этому за последние три года специалисты обнаружили в Москве 86 видов новых животных. По словам Кульбачевского, в основном это птицы и грызуны.