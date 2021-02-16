Новый температурный рекорд зафиксировали в Петербурге в ночь на 15 февраля

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал ТАСС, что с начала зимы ночь на 15 февраля стала в городе самой холодной.

«21,9 градуса — это, можно сказать, опять самая низкая температура (с начала зимы)», — цитируют специалиста «Невские новости».

Он напомнил, что предыдущий температурный рекорд был зафиксирован на прошлой неделе. Столбики термометров опустились до — 21,6 градуса. Отмечается, что это не предельный показатель. 18 февраля ожидается похолодание до — 25 градусов.