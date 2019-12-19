Новый температурный рекорд установлен в Москве

Температура воздуха в Москве бьет рекорды уже вторые сутки подряд. В ночь на четверг был перекрыт максимум тепла, который метеорологи фиксировали в 1982 году.

К 01:00 19 декабря термометры на базовой московской метеостанции на ВДНХ показали 6,5 градуса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро. Эти показатели на 1,2 градуса выше результатов, полученных в этот же день 37 лет назад. Тогда температура равнялась +5,3 градуса.

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По словам метеорологов, с начала декабря среднесуточная температура воздуха в столице выше установленной нормы почти на шесть градусов.

Синоптики обещают, что в четверг в Московском регионе будет около +4…+6. Местами не исключены небольшие осадки.

Ожидается, что порывы ветра 19 декабря достигнут 22 метров в секунду. До 12:00 в столице и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности.

Погода в столичном регионе останется примерно такой же, как и сейчас, минимум до середины следующей недели. Днем — плюсовые температуры, ночью значения колеблются в пределах нуля.