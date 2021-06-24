Новый температурный рекорд спрогнозировали для Москвы

Очередной температурный рекорд может быть достигнут в Москве в четверг. Воздух прогреется до +36 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Антициклон по-прежнему остается над столичным регионом. В таких условиях в Москве в четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс +34…+36 градусов, по области — до +32…+37 градусов», — сообщил он РИА «Новости».

По словам Леуса, в Москве в этот четверг может быть обновлен рекорд дня. Самым жарким 24 июня было в 1948 году. Когда столбики термометров поднялись до +33,5 градуса.

В четверг, 24 июня, будет дуть юго-западный ветер с порывами 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Температурный рекорд был побит в Москве 23 июня. Днем термометры показывали +37,4 градуса. Гидрометцентр заявил, что это абсолютный максимум для июня за всю историю метеонаблюдений. До этого рекордной для российской столицы в июне считалась температура +34,7 градуса. Ее зафиксировали 21 июня 1901 года.