Экология 12 сентября 2023, 19:52 Новый объект обращения с ТКО за 6,8 млрд рублей построят в Магаданской области

Читать 360tv в

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов провели рабочую встречу на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) и обсудили реализацию проекта по созданию комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

«В Магаданской области реализуется проект на основе концессионного соглашения. Общий объем инвестиций составит 6,8 млрд рублей. РЭО готов вложить в него до 95% необходимых инвестиций за счет средств от выпуска облигаций. Хотел бы отметить последовательную позицию главы, несмотря на сложности с проектированием, Магадан достаточно активно в настоящий момент двигается. Новый земельный участок уже подобран, проводятся изыскания. Рассчитываем, что проектно-сметная документация будет готова уже в первом квартале 2024 года. Таким образом, можем говорить о том, что в инвестиционную фазу, то есть на строительство, зайдем уже в 2024 году», — сообщил Денис Буцаев.

Реклама

РЭО подтвердил возможность обеспечить финансирование проекта в размере до 95% от объема инвестиций после разработки ПСД и получения госэкспертиз. Также на встрече обсуждалось взаимодействие с Минвостокразвития в части получения поддержки за счет механизма дальневосточной концессии.

Проект реализует ООО «Магаданская экологическая концессия».