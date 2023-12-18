Экология 18 декабря 2023, 12:49 Новый мусоросортировочный комплекс на 50 тысяч тонн построили в Челябинске РЭО

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Завершены монтажные и пусконаладочные работы на новом мусоросортировочном комплексе (МСК) мощностью 50 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год в Челябинске. Объект был построен в октябре 2023 года.

«Подводя итоги 2023 года необходимо констатировать, что Челябинская область успешно выполнила планы по вводу мощностей по обращению с ТКО, установленные для региона на 2023 год. Введено мощностей по обработке ТКО — 610 тысяч тонн в год, по утилизации — 161,5 тысячи тонн и по размещению — 595 тысяч тонн», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Начало приема ТКО на МСК планируется после завершения процедуры подписания договора с региональным оператором Челябинской области ООО «Центр коммунального сервиса» с учетом сроков завершения ежегодной кампании по установлению единого тарифа для регоператора.

«Работы по созданию МСК велись инвестором ООО „Биотест“ по проекту, разработанному ООО „УРАЛДОРПРОЕКТ“, за счет собственных средств с использованием оборудования компании ООО „Хусманн Рус“. Стоимость работ и оборудования по проекту составила 442,9 млн рублей», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

В целях достижения национальной цели развития Российской Федерации до 2030 года для улучшения качества жизни и экологического благополучия населения региональными властями и в дальнейшем планируются мероприятия по созданию новых мощностей и повышению эффективности работы уже существующих объектов обращения с ТКО на территории области.