Экология 13 декабря 2022, 19:37 Новый мусороперерабатывающий завод появится в Оренбургской области к 2024 году

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РЭО готов предоставить до 90% необходимых для строительства инвестиций

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Оренбургской области Денис Паслер обсудили строительство перспективных объектов в регионе во время рабочего визита РЭО в область.

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«Обсудили с Денисом Владимировичем, какие действия необходимо предпринять, чтобы область к 2030 году смогла достигнуть показателей федпроекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Одно из действий — строительство комплекса переработки отходов «Центральный». РЭО готов предоставить до 90% от общей суммы инвестирования. Сегодня мы осмотрели площадку для строительства объекта. Сейчас там чистое поле, но уже в 2024 году появится перспективный и современный объект — комплекс переработки отходов. Создание объекта позволит региону практически полностью обеспечить выполнение показателей федерального проекта 2030 года», — сказал Денис Буцаев.

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Создание основного объекта по обращению с ТКО в регионе будет реализовано на основе государственно-частного партнёрства.

«С 2019 года проводим большую работу по повышению экологического благополучия в Оренбуржье. Запустили систему экомониторинга из 43 стационарных и 5 передвижных экопостов. Провели инвентаризацию контейнерных площадок, проводим их обновление, внедряем систему раздельного сбора мусора. Проводим работу по ликвидации несанкционированных свалок — за три года мы устранили уже 885. В Оренбургской области есть большая потребность строительства мусороперерабатывающего завода. Сегодня в регионе проводится сортировка около 60% отходов, но переработка отсутствует. Сейчас ведем переговоры по созданию мусороперерабатывающего комплекса, который позволит решить эту задачу», — отметил Денис Паслер.

Ранее Российский экологический оператор подписал с Оренбуржьем соглашение о присоединении региона к пилотному проекту по экомониторингу. Региональное Минприроды будет передавать в компанию данные экопостов по пяти загрязняющим веществам в атмосфере. Это позволит усилить контроль за состоянием атмосферного воздуха в регионе и повысить доступность данных для жителей.