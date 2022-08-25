Новый механизм РОП нашел поддержку среди экспертов отрасли и представителей бизнеса

Миллионы предприятий избавятся от лишней отчетности благодаря новому механизму расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП). Эксперты отрасли обращения с отходами вслед за президентом РФ поддержали изменения, согласно которым отвечать за утилизацию упаковки с 2023 года будут ее производители, а не производители товаров, как это происходит сейчас. Такие предложения по изменениям в механизме РОП ранее Владимиру Путину направила вице-премьер Виктория Абрамченко, отвечающая за экологический блок в правительстве.

«Перенос ответственности на производителей упаковки позволит создать прозрачную и легкую в администрировании систему расширенной ответственности производителя. Миллионы коммерческих предприятий будут освобождены от необходимости подавать отчетность, прежде всего это предприятия малого и среднего бизнеса. На порядок сокращаются и затраты государства, которое сейчас не имеет возможности верифицировать данные такого количества игроков рынка. В случае же с администрированием производителей упаковки проверка данных существенно упрощается», — сказал исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев.

Нынешняя система проверок в системе РОП требует привлечения большого административного штата, так как сейчас в стране насчитываются миллионы производителей товаров, несущих ответственность за утилизацию упаковки. С введением новых правил их количество сузится до 2,5 тысячи производителей упаковки. На это указал сооснователь завода СОЭМЗ (переработка макулатуры) Денис Кондратьев.

«По предварительным подсчетам, на честное администрирование настоящей системы необходимо привлечь 40 000 специалистов. Столько людей надо, чтобы верифицировать данные от потребителей упаковки», — пояснил он.

Депутат Госдумы Андрей Луговой придерживается такого же мнения, что при переносе ответственности сократится объем администрирования, а также будут экономиться бюджетные деньги.

«Нет необходимости контролировать четыре миллиона потребителей упаковки. Отпадает необходимость в построении еще одной информационной системы — отчетность производителей упаковки в рамках РОП, направляемая в органы Росприроднадзора, проверяется по их отчетам в Росстат и ФНС. Экономятся гигантские объемы бюджетных средств», — отметил Луговой.

По его словам, сейчас ситуация такова, что по сути все, кто использует упаковку, должны отчитываться за нее, это и службы доставки, и интернет-ритейл, и индивидуальные предприниматели. Однако проверить их отчетность по иным источникам невозможно, говорит Луговой.

В свою очередь член НТС Росприроднадзора РФ Наталья Беляева уверена, что вся нагрузка лежит на населении, ведь траты уже заложены в стоимость товара. Она уверена, что без дополнительного источника финансирования в виде экосбора многие отходы, включая пластик, не будут собираться либо отправятся на свалку после обработки.

«Целесообразность введения нормативов на весь объем упаковки особенно четко появилась сейчас, когда просевший рынок рентабельных отходов „выбросил“ в контейнер то, что там никогда не валялось — картон, ПЭТ, а закупка металлолома сильно замедлилась и подешевела», — сказала Беляева.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев также обратил внимание на упрощение администрирования системы после введения новых правил, а также на сроки, которые предлагаются для перехода к новому механизму РОП.

«Президент поддержал реформу РОП. <…> Было поддержано введение 100% нормативов утилизации для упаковки с 2025 года. Дается достаточно времени для адаптации к новым условиям: 2025 год — это комфортный срок. Плюс, предлагаемые нововведения учитывают текущую ситуацию экономическую. Установленные президентом национальные цели по достижению 100% обработки и снижению захоронения вдвое к 2030 году будут достигнуты», — сказал Денис Буцаев.

Буцаев подчеркнул, что ассоциации, которые занимаются исполнением обязанности по РОП, давно показали свою неэффективность. Теперь они будут исключены из механизма, и это позволит обелить рынок, избавиться от липовой отчетности, из-за которой утилизация существует только в документах, а не происходит по факту.