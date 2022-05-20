Новый механизм обращения с ТКО начнут развивать в Чечне

Вице-премьер Виктория Абрамченко, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обсудили развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Планируется строительство крупного объекта по обработке и утилизации отходов.

«В ходе рабочего визита с Викторией Абрамченко в Чечню обсудили на совещании с Рамзаном Кадыровым создание в Республике нового механизма обращения с ТКО и развитие инфраструктуры. Одним из вопросов стало обсуждение возможного строительства крупного объекта сортировки и утилизации отходов с последующим вовлечением в оборот вторсырья. Новый объект предполагает современные технологии, которые положительно повлияют на охрану окружающей среды и экологии Республики», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Виктория Абрамченко также обсудила с Рамзаном Кадыровым вопросы сельского хозяйства и другие важные направления развития Республики. В мероприятии также приняли участие председатель Правительства ЧР Муслим Хучиев, его первый заместитель Иса Тумхаджиев, вице-премьер Правительства ЧР — министр сельского хозяйства ЧР Ибрагим Закриев, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР Саид-Магомед Темирханов, министр строительства и ЖКХ ЧР Муслим Зайпуллаев, руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Кадыров поблагодарил Абрамченко за визит в Чеченскую Республику: «Несмотря на плотный рабочий график, вы нашли время приехать и обсудить на месте развитие инфраструктуры нашего региона. В ходе рабочей встречи с вами в Москве мы обсудили ряд проблемных вопросов и, благодаря вашей помощи, нашли для них решение. Однако у нас есть задачи, которые нуждаются в дополнительном обсуждении».

По словам Абрамченко, все решения, принятые совместно с Кадыровым на встрече в Москве, выполняются успешно.

«У нас с вами действительно состоялась хорошая рабочая встреча в Москве. Есть несколько направлений, важных для республики. Первое направление — это обращение с отходами. Мы договорились, что республика с опережающими темпами создаст необходимую инфраструктуру. Ваши коллеги, хочу их поблагодарить, работают очень хорошо», — сказала вице-премьер.