Новый год в Петербурге придет без мороза

Тепло в город придет 30–31 декабря, столбик термометра поднимется выше нуля.

«Пока точно сказать сложно, уйдет ли в небольшой минус или плюс, но температура будет колебаться около нуля», — заявил синоптик.

Однако за несколько дней до главной ночи года в Северную столицу придет похолодание. С 25 декабря температура воздуха будет понижаться, в течение четырех ночей даже ожидаются морозы. Ночи 27–28 декабря будут холодные, температура может опуститься до –10 градусов.

Погода в последние дни года способна быстро измениться, потому что к 30 декабря с Балтики может прийти теплый атмосферный фронт. Такое потепление, скорее всего, принесет к Новому году снегопад.

А Москву к выходным накроет мощный циклон «Грета». Ожидаются сугробы по 10-20 сантиметров.