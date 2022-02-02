Новый федеральный проект по экомониторингу запустят в России

В 2022 году в национальном проекте «Экология» появится новый федеральный проект «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды». Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко.

Система экомониторинга должна обеспечить сбор информации о состоянии окружающей среды по всей стране. К 2030 году система свяжет данные, в том числе находящиеся в иных информационных системах, о воде, почве, воздухе, недрах, выбросах и поглощении парниковых газов, а также источниках негативного воздействия на окружающую среду и объектах накопленного экологического вреда.

«Экологические чрезвычайные происшествия, техногенные аварии и ликвидация последствий природных катаклизмов наглядно показывают, что государство должно обладать единой экологической информацией в режиме реального времени. Существующие системы носят разрозненный характер. А без единого достоверного ресурса невозможно принятие оперативных управленческих решений по реагированию на экологические происшествия, и предотвращение экологических катастроф. Таким ресурсом станет комплексная информационная система мониторинга состояния окружающей среды. Она объединит и консолидирует в себе данные из государственных информационных ресурсов, а также наборы открытых данных для формирования наиболее объективной картины», — сказала Виктория Абрамченко.

Использование всех источников информации, позволит получить объективную картину состояния и загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и земель на территории всей страны.

Федеральный проект направлен на обеспечение достижения национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «комфортная и безопасная среда для жизни», утвержденной Указом Президента России.

Ответственным за реализацию проекта определена ППК «Российский экологический оператор».

Сбор, хранение, обработка, анализ, предоставление и распространение информации о состоянии окружающей среды на территории РФ будет осуществляться путем интеграции имеющихся и планируемых к развитию и созданию информационных ресурсов министерств и ведомств, субъектов РФ, других участников государственного экологического мониторинга.

В 2022 году предстоит сформировать нормативную основу информационной системы, а также запустить пилотный сервис, включающий функционал для мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах и обеспечивающий апробацию наилучших технологических решений по передаче данных о состоянии воздуха в онлайн-режиме с последующим расширением отработанных принципов и технологий на иные города-участники федерального проекта «Чистый воздух».

До 2024 года будет создана единая информационная система и ее интеграция с другими системами госорганов. Также на данном этапе будет обеспечен доступ для граждан и юридических лиц.

В результате к 2030 году после объединения, а также развития сети сбора данных, ее актуализации и увеличения числа точек контроля будет создана комплексная система мониторинга состояния окружающей среды на территории Российской Федерации.

«Система экомониторинга включает в себя сразу несколько баз — нормативно-правовую, информационную, организационную и программно-технологическую. Последняя из перечисленных позволит собирать и анализировать информацию о состоянии окружающей среды на территории России. Для реализации комплексной системы совместно с органами власти РЭО разработал паспорт федерального проекта „Комплексная система мониторинга качества окружающей среды“. Уже начата реализация соответствующего паспорта федерального проекта, сама система будет создана на основе имеющихся и планируемых к созданию информационных ресурсов», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.