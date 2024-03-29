Экология 29 марта 2024, 10:06 Новый эмитент, ликвидность и инвестиции в стартапы: эксперты обсудили перспективы рынка ЦФА

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28 марта в Московском инновационном кластере состоялась конференция «ЦФА и новые российские блокчейн-проекты». Она объединила руководителей технологического бизнеса, инвесторов и экспертов в области цифровых финансовых активов.

«Такие конференции нужны, потому что про новый рынок и новый инструмент нужно рассказывать», — уверен директор по продуктам «Атомайз» Павел Сидоркин. «Нужно говорить, что это надежно, что это работает внутри России, что здесь открываются новые возможности и не надо этого бояться».

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В рамках мероприятия участники обсудили особенности использования ЦФА в венчурных сделках, последние тенденции в области FinTech и преимущества ЦФА перед обычными фондовыми инструментами для широкого пользователя.

Максим Трофимов, генеральный директор ООО «Цифровые активы» объяснил: «Отсутствуют посредники в виде брокеров, бирж и депозитариев. Каждое физическое лицо при покупке или продаже ЦФА имеет непосредственно прямые отношения с эмитентом, используя платформу».

Также Максим Трофимов представил кейс использования ЦФА как инструмента мотивации персонала в компании «Норникель». В рамках проекта «Цифровой инвестор», который стартовал почти год назад, 99% сотрудников со стажем более 1 года получили цифровые активы компании. При этом действует только запрет на денежное погашение в течение первого года держания цифровых бумаг. По словам Трофимова, сделано это для появления у персонала навыков цифровой грамотности и формирования мышления акционера.

При этом, как рассказала основатель и управляющий партнер Findustrial Consulting Group Алевтина Камелькова, основным барьером для развития рынка ЦФА является отсутствие ликвидности, несмотря на ожидание взрывного роста.

«Наша задача, мне кажется, не просто сгенерировать ликвидность, а повысить все-таки смарт-ликвидность, чтобы технология использовалось по назначению», — считает она.

Эксперты поговорили о том, как ЦФА помогают привлекать инвестиций в сфере недвижимости и влияют на глобальную экономику.

Павел Сидоркин рассказал о качественно новом инструменте для финансового рынка — о «цифровом квадратном метре» с защитой капитала: «Для крупных инвесторов ЦФА на квадратный метр — это возможность приобрести то же самое жилье, но не заниматься его дальнейшей перепродажей и регистрацией прав собственности. Плюс, есть довольно большая категория людей, которые хотели бы инвестировать в недвижимость, но не могут позволить себе купить квартиру целиком. Для них инвестиция в цифровой квадратный метр — идеальное решение, так как совпадают желание и возможности. Поэтому мы считаем, что этот инвестиционный продукт будет востребован рынком».

Также директор по продуктам «Атомайз» признался, что в 2024 году платформа рассчитывает сделать более доступными и прозрачными профессиональные инвестиции в растущие компании.

«Для нас это важно по нескольким причинам», — добавил Сидоркин. «Во-первых, „Интеррос“ выступает инвестором венчурного фонда, с которым мы готовим интересный совместный продукт. Во-вторых, это расширение продуктовой линейки. Ну, а в-третьих, это действительно отличный способ через инструмент цифры сделать более доступным инвестирование в стартапы».

Алевтина Камелькова подчеркнула: «На конференции была очень жаркая, насыщенная и практическая дискуссия. В 2018 году я мечтала, чтобы это так выглядело. Чтобы все знали про ЦФА: кто-то выпускал, кто-то покупал, УК смотрели, как инвестировать, брокеры думали, как получить доступ к этому рынку».

Кроме того, в ходе конференции была организована серия питчей перспективных стартапов в области блокчейн-технологий. Присутствующие услышали мнения о своих проектах и любопытные инсайты о цифровых финансовых активах.