Новый домик для голубей открыли на Московском НПЗ

Разведением голубей работники Московского Нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) занимаются почти 40 лет. Это уже стало традицией предприятия. В Международный день птиц пернатые питомцы НПЗ получили новый домик. На открытие пригласили школьников из Капотни.

Разведением голубей на НПЗ занимается механик установки получения бензина Владимир Кручинин. Сейчас под его опекой живут почти 50 птиц. Среди них — останкинская голубка, высоколетный белоголовый пермяк и гривун. Есть настоящий почтовый голубь, способный улетать на тысячу километров, но всегда возвращающийся домой, на предприятие.

Владимир занимается разведением птиц почти 40 лет. Он знает все тонкости и подходы к пернатым, как их приручить и создать комфортные условия.

«Нужно прежде всего, это как в любом занятии, иметь большие знания. Все время изучать. В основном для голубей, как для любых животных и птиц, — знать их повадки», — поделился специалист.

Для того чтобы жизнь голубей стала комфортнее, для них построили новый вольер, где каждый питомец получил отдельные апартаменты.

«Разведение голубей является традицией нашего завода. Первая голубятня появилась в 1985 году и как-то незаметно стала заводской любовью и традицией. В этом году наши прекрасные голуби получили новый дом. Мы очень поддерживаем экологические проекты, просветительские проекты, и весной мы ждем еще одно прекрасное доброе событие — мы выпускаем в пруд наших любимых лебедей», — рассказала заместитель генерального директора Московского НПЗ по работе с персоналом и организационному развитию Наталья Кайзер.

В Международный день птиц на предприятии провели экскурсию для учеников школы из Капотни. Детям показали голубятню, за которой следят сотрудники завода. Школьники оказались в восторге, особенно их впечатлили высиживающие новых птенцов самки голубей.

«Голуби понимают, насколько им комфортно живется. Завод все делает для экологии, поэтому голуби себя чувствуют здесь вольготно и летают очень хорошо», — отметил Владимир Кручинин.

С появлением нового домика для пернатых механик намерен найти новые экзотические породы. В этом его поддерживают единомышленники. В Капотне, где находится завод, по городским программам благоустройства уже создали пять голубятен для жителей.