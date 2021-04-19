Россиян предупредили о приближении новых климатических опасностей

В России в ближайшие 50 лет потеплеет на 3-4 градуса. Это приведет к опасным последствиям. При этом вечное лето в России не наступит, а в Арктике всегда будут зимой морские льды.

Об этом в интервью каналу «МИР 24» предупредил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

По его словам, в России из-за ее географического положения средние температуры повышаются быстрее, чем в более южных странах. Семенов пояснил, что зимой температура повысится градусов на 4-5, а летом на 2-3.

В Московском регионе, по его словам, среднесуточная температура окажется выше нуля, а, например, в Сибири вместо -25 градусов будет -20.

«Прибавляйте к существующим нормам по три-четыре градуса, получите примерно будущие изменения», — пояснил Семенов.

При увеличении температур увеличиваются частота и интенсивность волн жары, объяснил ученый, отметив, что это и отмечается в последние десятилетия.

«Лето становится все более жарким. И периоды продолжительной и жаркой погоды становятся более частыми», — сказал он.

Волны жары, как отметил климатолог, грозят лесными пожарами и уже сейчас в Сибири их ареал заметно расширился на север.

«Это большие риски, важные негативные последствия. Растет влагосодержание атмосферы при потеплении, это физический закон: более теплая атмосфера содержит больше водяного пара», — продолжил Семенов.

Пар, как объяснил ученый, это скрытое тепло. При конденсации оно приводит к росту температуры. Это вызывает шквалы, торнадо и экстремальные осадки. Семенов предупредил, что в большинстве регионов интенсивность осадков при потеплении растет, становится больше ливневых осадков.

Потепление сильнее будет ощущаться в городах — из-за бетона, асфальта и меньшего количества зелени там и так температуры выше. Поэтому, по словам Семенова, именно жители городов будут больше подвержены климатическому стрессу.

Волны жары, кроме всего прочего, также приведут к засухам, а частота и ареал их будут больше.

Во избежание негативных последствий, всем странам мира следует ограничить выбросы парниковых газов. Эта мера прописана в Парижском соглашении по климату. Семенов также призвал готовиться к грядущим изменения — расширять зеленые зоны в городах, создавать новые водоемы.

Шведские ученые выяснили, что ледник Судного дня в Антарктиде тает с ужасающе быстрой скоростью и может вызвать потоп. Однако российские гляциологи считают, что затопление произойдет, когда растает вся Антарктика. Но такой сценарий из области фантастики.