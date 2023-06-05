Экология 05 июня 2023, 12:32 Новые регионы войдут в федеральный проект оздоровления рек и озер

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Федеральный проект по оздоровлению рек и озер охватит новые территории, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с премьером Михаилом Мишустиным.

«Важно, что в проект включаем мероприятия по экологическому оздоровлению водных объектов, находящихся на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — сказала она.

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Для выявления наиболее острых водохозяйственных проблем будет проведена инвентаризация. В 2023 году для повышения водности выполнена расчистка реки Кальмиус, которая протекает по ДНР.

Проект по оздоровлению водных объектов России будет запущен в 2025 году. В первую очередь будет проведена инвентаризация загрязнений водных объектов, будут выявлены самые проблемные из них.

Затем будет начата расчистка русел рек, озер, водохранилищ, берегов, ликвидация объектов, наносящих экологический ущерб. Будут построены новые очистные, модернизированы — существующие.