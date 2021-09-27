Эксперты: новые расчеты экосбора помогут развивать переработку в России

Новая методика расчета экологического сбора в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) даст толчок развитию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), считают эксперты. Они положительно оценили документ с методикой, подготовленный Минприроды РФ и Российским экологическим оператором (РЭО).

Ведомства разработали новую методику расчета экологического сбора. Она предполагает, что чем экологичнее упаковка, тем ниже будет ставка экосбора. Производители и импортеры товаров и упаковки обязаны уплачивать платеж в рамках института РОП, который будет перезапущен с января 2022 года.

В зависимости от экологичности товара и упаковки для компаний предусмотрят повышающие коэффициенты: уровень извлекаемости и перерабатываемости продукции, потребность во вторичном сырье из нее, количество циклов переработки компонентов упаковки. Если ни один из критериев не подошел для тары, то экосбор платится по нормативу.

Стимулирование использования экологичных материалов

Внедрение эффективной методики расчета ставок экологического сбора с учетом факторов «экологичности» позволит государству стимулировать использование товаров и упаковки, которые могут стать частью экономики замкнутого цикла, считает исполнительный директор Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.

«Под „экологичностью“ должен пониматься именно уровень вовлечения тех или иных отходов в хозяйственный оборот, то есть их „цикличность“. Для этого необходима эффективная система статистического учета использования в экономике соответствующих отходов. Если уровень рециклинга высокий либо активно увеличивается, значит, упаковка „экологичная“. Этот фактор говорит и о том, что отходы определенной упаковки востребованы рынком, и о том, что они легко извлекаются в процессе обработки, и о том, что создаются необходимые мощности», — считает Сергеев.

Если же этого не происходит, ставки экологического сбора должны расти, заявил эксперт. В существующей системе РОП ставки не отражали реальные затраты на сбор и обработку отходов по многим материалам, кроме того, ставка экосбора умножалась на понижающий коэффициент — норматив утилизации. В итоге это стало стимулом к использованию менее экологичной упаковки.

Новые правила не приведут к росту цен

Стопроцентный норматив на утилизацию упаковки это важнейшее решение. Оно позволит сократить объем отходов, который сейчас вынужденно отправляется на свалки, но при этом не приведет к росту цен на потребительские товары. Такое мнение высказал председатель президиума Ассоциации утилизаторов отходов от использования товаров и упаковки, руководитель Комитета по развитию отрасли и поддержке предпринимательской деятельности НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Александр Шаруда. Он рассказал, что это показали проведенные расчеты, например, пластиковая бутылка объемом 0,5 литра вместе с содержимым подорожает на 9 копеек, это до 0,12% от сегодняшней цены.

«По-моему, это не такая большая плата за возможность жить в чистой среде.

С другой стороны, у производителей должна появиться заинтересованность в использовании более экологичной упаковки, в производстве которой применяется вторичное сырье — это один из основных векторов развития европейской эко-экономики», — пояснил Александр Шаруда.

Шаруда заявил, что утилизаторы поддерживают разработку методики и в данный момент внимательно изучают формулы расчета экосбора, так как важно заложить затраты утилизаторов как на поддержание производственных мощностей, так и на их обновление.

Необходимо вычистить липовую утилизацию

Юлия Кузовлева, заместитель генерального директора центра по переработке отходов «Орис Пром» считает, что реформа РОП необходима для компаний, которые ответственны за сбор отходов, чтобы они собирали глубоко, тщательно и по мелким источникам. Отдельный акцент Кузовлева сделала на необходимости грамотного администрирования расширенной ответственности производителей. Она также заявила о необходимости строить новые мощности по каждому виду отходов.

«Неоспоримый факт, что мера даст толчок отрасли. Нужны средства для минимизации расходов в сборе, транспортировки отходов кроме построения мощностей. Мощности нужно строить по всей стране по каждому виду отходов. Это должно быть экономически выгодно. Следующая проблема — вторсырье. Государство должно участвовать в стимуляции покупки вторичного продукта. Если утилизатор уверен, что ему оплатят каждую собранную тонну любых отходов, то мощности были бы увеличены еще не в этом году, а еще в прошлом», — заключила Кузовлева.

Производителям и экспортерам необходимо переосмыслить подход к используемым материалам

Заместитель председателя Комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО «Деловая Россия» Наталья Беляева обратила внимание на то, производители годами повышали продажи за счет создания привлекательного внешнего вида упаковки, при этом все обернулось «грудами мусора, бОльшая часть из которого не подлежит переработке».

Признавая ошибки механизма РОП, который за 6 лет своего существования, не смог не только создать инфраструктуру по сбору, сортировке и утилизации отходов, но и перестроить систему производства товаров и упаковки в части используемых материалов, в концепции РОП было прописано, что необходимо разработать и внедрить стимулы для переосмысления производителями и импортерами своего отношения именно к используемому материалу. Самым действенным способом был признан финансовый: плохие материалы — повышенная ответственность, хорошие материалы — наоборот.

«Разработанная методика есть ни что иное как внедрение такого стимула. Только через финансово неудобные условия, создаваемые в отношении дешевых и бесполезных с точки зрения утилизации материалов, смогут изменить выбор производств в пользу недешевых, но необременительных по затратам на утилизацию и РОП материалов», — заявила эксперт.

Беляева добавила, что стоимость такого перехода не приведет к значительному удорожанию товаров. При этом уже сейчас существует рост цен на первичные ресурсы, из которых делают продукцию, которую можно было бы делать и из вторички.

«Увеличение сырьевой базы, дефицит которой сегодня и разгоняет цены, сыграет обратную экспоненту. Кроме того, это повлияет и на развитие самой отрасли по переработке, равно как и на развитие инфраструктуры», — заключила Беляева.