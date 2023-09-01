Экология 01 сентября 2023, 10:24 Новые правила по обращению с отходами электроники вступят в силу 1 сентября РЭО

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С 1 сентября в России заработают новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Они устанавливают обязательную глубину утилизации электроники на уровне 85%, а также вводят требования для утилизаторов по обладанию необходимых мощностей и системы весового контроля. Сейчас от них требуется только наличие лицензии.

«Сейчас не регламентируется глубина утилизации электронных отходов, попавших на переработку. С 1 сентября 2023 года этот пробел будет устранен, когда в силу вступит Приказ № 173 Минприроды Р Ф. Глубина будет установлена на минимальном уровне в 85%. Кроме того, для утилизаторов вводятся требования по наличию весов и мощностей. Таким образом перед организациями, которые занимаются утилизацией будет стоять задача из всей массы поступивших на переработку отходов получить 85% вторичного сырья, например, из 100 кг старой электроники достать 85 кг пластика, стекла, черного и цветного металлолома. Новые правила вступают в силу в целях снижения вреда окружающей среде, а также для развития экономики замкнутого цикла и совершенствования отрасли обращения с отходами в нашей стране», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Приказ № 173 вносит изменения в приказ № 399, который вступил в силу 1 марта 2022 года. По нему индивидуальные предприниматели и юрлица должны отправлять ОЭЭО на утилизацию в течение 11 месяцев. Они обязаны направлять отходы организациям, законно занимающимся сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и хранением групп «Отходы электронного оборудования».

«Теперь эти лица и компании должны иметь не только специальную лицензию (на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов IV классов опасности), но и иметь необходимые мощности и систему весового контроля. Они также должны указывать в видах работ утилизацию отходов соответствующего класса опасности и соответствующие виды отходов или групп, подгрупп отходов. К оборудованию относятся специализированные установки, в том числе мобильные», — добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Кроме того, меняются правила для органов местного самоуправления, которые обязаны списывать и направлять на утилизацию электронику и технику. Теперь государственные и муниципальные предприятия, организации должны при подготовке конкурсной документации учитывать требования к утилизаторам. Для участия в тендере одной лицензии будет недостаточно, важно выполнение всех вышеперечисленных условий.

Предложения по обновлению системы сбора и утилизации ОЭЭО, включая требования к глубине утилизации отходов, в рамках совершенствования института расширенной ответственности производителей (РОП) ранее поручила вице-премьер Виктория Абрамченко.