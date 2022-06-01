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    01 июня 2022, 19:59

    Новые площадки по переработке покрышек появились в Губкинском

    Дарья Морозова

    Пять новых площадок, куда можно сдать старые покрышки, открылось в Губкинском районе ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

    До этого в регионе было две таких площадки. Из переработанных покрышек делают покрытие для детских и спортивных площадок.

    «Очень важно, что эти инициативы учат наших жителей бережному отношению к природе. Сделаем наш Ямал чище все вместе!» — сказал губернатор региона Дмитрий Артюхов.