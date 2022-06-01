Новые площадки по переработке покрышек появились в Губкинском

Пять новых площадок, куда можно сдать старые покрышки, открылось в Губкинском районе ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

До этого в регионе было две таких площадки. Из переработанных покрышек делают покрытие для детских и спортивных площадок.

«Очень важно, что эти инициативы учат наших жителей бережному отношению к природе. Сделаем наш Ямал чище все вместе!» — сказал губернатор региона Дмитрий Артюхов.