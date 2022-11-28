Экология 28 ноября 2022, 16:32 Новые мусорные заводы в Мордовии за 4 млрд рублей будут сортировать 240 тысяч тонн отходов в год

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Объекты построят до конца 2024 года.

Три концессионных соглашения по созданию мусоросортировочных комплексов общей входящей мощностью обработки 240 тысяч тонн в год подписали в Республике Мордовия. Их общая стоимость оценивается в 4 млрд рублей. Об этом сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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«Между Мордовией и концессионером 21 ноября было подписано соглашение о создании комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Планируется строительство двух КПО при полигонах на 180 и 30 тысяч тонн в год, а также один мусоросортировочный комплекс на 30 тысяч тонн. Финансирование планируется предоставить в том числе за счет капитального гранта от концедента в размере около 3 млрд рублей. Строительство новых объектов направлено на развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе и достижение показателей национального проекта “Экология”», — сказал Денис Буцаев.

На данный момент уже определены земельные участки для реализации проектов: объекты будут построены в Лямбирском муниципальном районе, а также Зубово-Полянском и Краснослободском районах до конца 2024 года.