Новые методы охраны окружающей среды создадут по итогам исследований в Арктике | 360°

Экология 21 октября 2022, 12:11 Новые методы охраны окружающей среды создадут по итогам исследований в Арктике «Роснефть» подвела итоги экологических исследований в Арктике за 2022 год Фото: пресс-служба «Роснефти» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Тысячи пройденных километров, сотни новых снимков и биологических проб — все это нужно, чтобы понять природу Арктики. Компания «Роснефть» подвела итоги экологических исследований полевого сезона — 2022.

«В животном мире постоянно происходят изменения. Они обусловлены и какими-то климатическими факторами, и состоянием самих животных, влиянием других видов на них. Поэтому за этим надо наблюдать: у них меняется постоянно пути миграции, меняются места, где они зимуют или, наоборот, кормятся летом», — рассказал «360» кандидат технических наук, директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО «НК Роснефть» Александр Пашали.

Реклама

Реклама

Фото: пресс-служба «Роснефти» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

НК «Роснефть» и Министерство природных ресурсов и экологии РФ в 2019 году подписали соглашение о взаимодействии в рамках национального проекта «Экология». Согласно договору, «Роснефть» реализует корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов — биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем.

В этом году ученые отправились в труднодоступные и малоизученные районы Артики. Там они исследовали популяции белой чайки, атлантического подвида моржа и дикого северного оленя. Дроны, GPS-трекеры и радио-маячки служили для них главными наблюдателями в высоких широтах.

Фото: пресс-служба «Роснефти» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Фото: пресс-служба «Роснефти» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Фото: пресс-служба «Роснефти» Фото: пресс-служба «Роснефти» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

«За период работы с „Роснефтью“ мы выявили, например, очень большое лежбище моржей на территории Земли Франца Иосифа. Мы впервые практически попали на аранские острова. Мы посмотрели состояние медведей как в летний период, так и в весенний», — поделился директор Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Сергей Найденко.

Фото: пресс-служба «Роснефти» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

По итогам исследований будут разработаны новые методы охраны окружающей среды. Узнать больше о работе ученых сможет каждый, ведь «Роснефть» публикует экологические атласы.

Фото: пресс-служба «Роснефти» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства