Новые контейнеры, мусороперегрузочные станции и сортировочные центры: что еще появится в Крыму в 2022 году

Региональный оператор «Крымэкоресурсы» установит 1500 контейнеров для раздельного сбора отходов в Симферополе и Симферопольском районе в 2022 году, а также построит мусороперегрузочную станцию в Феодосии. Как сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, это позволит ежегодно собирать 10 тысяч тонн вторичного сырья, которое можно использовать при изготовлении новой продукции.

«В рамках реализации проекта по внедрению системы раздельного сбора отходов все контейнерные площадки общего пользования в Симферополе и Симферопольском районе будут оборудованы сетчатыми контейнерами для сбора вторсырья. Отходы из этих контейнеров будет вывозить брендированная специализированная техника на объект сортировки. Работа по установке таких контейнеров началась еще в прошлом году. В 2021 году Республика Крым получила субсидию из федерального бюджета в размере 5,46 млн рублей, благодаря которой регион приобрел 285 контейнеров для раздельного накопления отходов. В этом году регион не стал дожидаться проведения отбора и выделения федеральных средств и закупил контейнеры для раздельного накопления отходов за счет собственных средств в рамках продолжения планомерной работы по внедрению системы раздельного сбора отходов в регионе.

Так, в 2022 году ГУП „Крымэкоресурсы“ установит 1500 баков для РСО. Всего по Республике Крым будет установлено 2,7 тысячи сетчатых контейнеров.

По прогнозам регоператора, это позволит ежегодно собирать 10 тысяч тонн вторичного сырья. Таким образом, сократится объём захоронения отходов на полигонах, а из вторсырья будут производиться новые продукты. Кроме того, на территории полуострова возводятся мусороперегрузочные станции, что позволяет сократить время транспортировки отходов. В дальнейшем на территории Республики Крым будут создаваться и другие объекты, нацеленные на улучшение качества жизни и экологии на полуострове», — сообщил Денис Буцаев.

Государственное унитарное предприятие «Крымэкоресурсы» как региональный оператор действует на территории пяти кластеров Республики Крым

с 2019 года. В этих пяти кластерах компания возводит мусороперегрузочные станции, чтобы оптимизировать логистические потоки по транспортированию ТКО и улучшать экологическую обстановку в регионе.

Еще один региональный оператор по обращению с ТКО, который работает на территории Крыма, — ООО «Альтфатер Крым», он осуществляет свою деятельность во втором кластере на территории городских округов Ялта и Алушта.

«Предприятие провело модернизацию всего контейнерного парка для сбора отходов. В 2019 году установлено более 600 новых евроконтейнеров для раздельного сбора. Во второй половине 2021 года предприятие получило лицензию на сортировку отходов на мусоросортировочной линии мощностью обработки 40 тысяч тонн в год.

На станции отбирают полезные фракции из общей массы ТКО для дальнейшего использования в качестве вторсырья», — сказал заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Собираемость платежей у «Альтфатер Крым» в феврале 2022 года составила 81%. Дебиторская задолженность предприятия по сравнению с прошлым годом снизилась на 17% до 55 миллионов рублей. По словам Карелова, это говорит об активной работе с населением и юридическими лицами по оплате платежей за оказанную услугу по вывозу отходов. В 2022 году предприятие запланировало акции и экологические мероприятия по обучению учащихся школ и студентов высших учебных заведений, подготовлены плакаты, листовки, брошюры.

В 2021 году за границами населенных пунктов начал действовать мусороперегрузочный объект в поселке Багерово Ленинского района, он принимает отходы из городского округа Керчь, они грузятся в более вместительный транспорт и транспортируются на полигон, расположенный в районе села Тургенево Белогорского района. «Крымэкоресурсы» планирует возвести еще одну станцию в районе Феодосии. За счет сокращения времени транспортировки отходов на полигон количество мусоровозов сократят, но качество уборки округа при этом не снизится.

В полномочия «Крымэкоресурсы» входит вывоз ТКО, образующихся жителями и юридическими лицами, а также ликвидация существующих несанкционированных свалок. На конец 2021 года предприятие ликвидировало 36 несанкционированных свалок, в 2022 году данная работа будет продолжена.

В компании отмечают, что тесная работа с жителями помогла достичь высокого уровня собираемости платежей, который превышает средний по России. В феврале

2022 года он составил 90%, что выше среднероссийского значения на 10%. Во втором квартале 2022 года «Крымэкоресурсы» планирует внедрить сбор вторсырья в муниципальных школьных и дошкольных образовательных учреждениях Симферополя и Симферопольского района.