Экология 06 марта 2023, 12:00 Новые комплексы по обращению с ТКО на 40 тысяч тонн построили на дальних территориях Ямала и Приангарья

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Мощность объекта обработки в Иркутской области — 23 тысячи тонн

Комплексный объект, включающий участки по обработке (мощность 23 тысячи тонн) и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО), а также современный полигон построили в Иркутской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Еще один комплекс мощностью 405 тысяч тонн обработки планируется создать до конца 2024 года в Ангарске, сообщил Российский экологический оператор.

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«Объекты построены на труднодоступных и малонаселенных территориях. Сортировка и полигон в Иркутской области ввиду своего расположения будут обслуживать в том числе город Байкальск, который расположен на южном берегу Байкала. Это одна из мер по сбережению экологической зоны озера, по решению Правительства РФ все отходы будут вывозиться за ее пределы. Кроме того, в 2024 году в Ангарске приступят к строительству крупного мусоросортировочного завода мощностью 405 тысяч тонн. Это будет современный комплекс с использованием преимущественно отечественного оборудования, который позволит увеличить отбор ВМР, снизить объем отходов для захоронения на полигоне и уровень негативного воздействия на окружающую среду в целом», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Комплексный объект мощностью обработки 23 тысячи тонн и размещения 10,2 тысячи тонн в год ввели в эксплуатацию в Слюдянском районе Иркутской области в начале февраля. Строительные работы велись более трех лет. После завершения оформления разрешительной документации объект начнет прием ТКО для обработки и захоронения с населенных пунктов Слюдянского района, в том числе Байкальска.

Мощность полигона на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа составляет 9,2 тысячи тонн в год. Разрешение на ввод полигона в эксплуатацию было получено в декабре 2022 года, прием ТКО планируется начать в третьем квартале 2023 года.

Для автономного округа полигон на территории Тазовского района является первым объектом, введенным в эксплуатацию в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», для Иркутской области построенный объект стал третьим, но не последним, введенным в рамках федпроекта.

«Вопрос обеспечения объектами инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами труднодоступных и малонаселенных территорий для многих регионов является приоритетным. Необходимо отметить, что пуск в эксплуатацию этих объектов позволит улучшить качество жизни и экологическое благополучие порядка 60 тысяч человек, проживающих на территориях Иркутской области и Ямало-Ненецкого автономного округа», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.