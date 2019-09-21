Новые кедры высадили на Аллее Героев в Звездном городке. За дело взялись легендарные космонавты

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» в самом разгаре. Звездный городок 21 сентября отмечает День города. И в этот праздник на Аллее Героев деревья сажают легендарные космонавты.

Источник фото: телеканал «360»

Один из саженцев посадила первая в мире женщина-космонавт, генерал-майор в отставке и депутат Государственной думы Валентина Терешкова. Экоакцией также заинтересовались и космонавты Борис Волынов и Петр Климук, которые тоже приехали в Звездный городок, чтобы посадить деревья. Вместе с космонавтами свое дерево посадил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Для посадки космонавты выбрали кедры. Эти деревья не требуют особого долговременного ухода, при этом с годами растения приобретают благородные и красивые очертания. К тому же «Кедр» — позывной первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Первое время кедр растет медленно — за пять лет саженец достигает высоту в 25-30 метров, а вот дальше его размеры увеличиваются в разы быстрее, начиная с 15 лет, кедр дает ежегодные приросты до 35 сантиметров.

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Герои-космонавты для посадки деревьев и кустарников выбрали именно Звездный Городок, поскольку с ним связана вся их жизнь. Сейчас в городке находится Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. В советское время Звездный городок был засекречен и изолирован.

Высадка деревьев прошла в одном из легендарных мест — на Аллее Героев. Это главный «звездный путь» небольшого городка. Здесь провожают и встречают героев после возвращения с орбиты и проводят парады Победы. Именно эта аллея ведет к памятнику Юрию Гагарину.