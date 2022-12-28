Экология 28 декабря 2022, 12:03 Новые функции, разделы и сделки на 405 млн рублей: Биржа ВМР подвела итоги за 4 месяца работы

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Количество организаций на площадке достигло 565

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), или Биржа ВМР, подвела итоги первых четырех месяцев своей работы. За это время пользователи площадки разместили сделок на 405 миллионов рублей. Российский экологический оператор оперативно добавлял новые функции, в том числе форму обратной связи и географические координаты лота.

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«Биржа вторичных материальных ресурсов заработала 12 сентября этого года и за такой короткий срок показала большую востребованность среди участников отрасли обращения с отходами. Одними из них стали такие крупные компании, как „Хартия“ и „РТ-Инвест“. Всего, по нашим данным, на декабрь 2022 года количество организаций на площадке достигло 565. Всего пользователи площадки разместили лотов на общую сумму 405,5 млн рублей. Конечно, в работе нового сервиса не может проходить все идеально, поэтому мы активно обрабатывали все поступающие обращения от пользователей, совершенствовали систему, добавляли новые функции. Например, добавлять географические координаты и видеть замороженные средства в сделках», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В разделе «Лоты» добавились такие функции, как возможность прикрепления фотографий при создании лота, указание срока для подписания протокола и договора при создании лота, нотификация на почту о приближении срока для подписания протокола или договора, добавлены сокращение для сокращенной формы организаций (МУП, ГУП и т. д.), нотификация при отказе от предложения по лоту

и при закрытии лота организатором, расчет и отображение комиссии при совершении сделки в случае окончания льготного периода, добавлены группы вторичного сырья.

В разделе «Тарифы» была добавлена нотификация о приближении срока оплаты по тарифному плану, механизм продления тарифа и предупреждение при «даунгрейдинге» тарифного плана.

В личном кабинете для фактического адреса добавлен ввод географических координат. Это поможет устранить местонахождение на полигонах и кадастровых участках. А также добавлено отображение замороженных средств в сделках.

Также на Бирже ВМР будет запущен индекс цен на вторсырье. О востребованности индекса заявили участники отрасли в ходе опроса Российским экологическим оператором. Идею поддержали 83% опрошенных утилизаторов. Индекс цен будет представлен на такое вторсырье, как пластик, стекло, бумагу, алюминий, органические отходы. Он позволит участникам отрасли оценить ситуацию на рынке.

«В сентябре на презентации нашей Биржи ВМР представители „Магнита“ спросили о возможности торговать просроченными продуктами на площадке. Конечно, мы внимательно относимся к запросам и потребностям игроков рынка. Поэтому договорились внедрить отдельный модуль по вторичной переработке пищевых отходов на площадке, чтобы участники смогли прозрачно вести бизнес-процессы», — отметил руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов.

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Продаваться на Бирже (https://etp.reo.ru/) будут только продукты неживотного происхождения, которые не требуют проведения ветеринарной экспертизы: хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалея, фрукты, овощи, снеки и другие. Что касается других типов продуктов — мы с Магнитом проработаем возможные механизмы.

По словам Буцаева, работа ЭТП направлена на то, чтобы сделать отрасль прозрачной, исключить из нее недобросовестных участников. Поэтому зарегистрироваться на площадке могут только проверенные утилизаторы с подтвержденными мощностями. Сделать это можно в соответствующем реестре в ЕФГИС УОИТ (Единая государственная система учета отходов от использования товаров). Результатом должна стать более прозрачная отрасль обращения с отходами и эффективное исполнение РОП.

ЭТП была разработана ППК РЭО в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Участниками и пользователями ЭТП могут быть производители и импортеры, заготовители, утилизаторы, производители оборудования, ритейлеры, а также поставщики дополнительных услуг. Электронная торговая площадка для купли-продажи вторичного сырья доступна по ссылке etp.reo.ru/#/