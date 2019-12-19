Новую волну тепла обещают синоптики москвичам

«Ожидается еще одна волна теплой погоды, она придется на 23–24 декабря, не исключено, что для этих дат температура будет близка к климатическим рекордам. Поэтому не исключено, что в Москве будет еще один или даже не один температурный рекорд», — сказала Позднякова.

Но перед Новым годом небольшое количество снега все-таки может выпасть, рассказала синоптик. Также она посоветовала москвичам в ближайшие выходные одеваться теплее, так как перед теплой волной в выходные могут быть небольшие заморозки.

«В ночные часы будет слабоотрицательная температура. Порядка -1…-3 °С в ночь на субботу, в ночь на воскресенье минимальная температура — около 0 °С. При переменной облачности и отсутствии осадков температура преодолеет нулевой рубеж и в субботу — порядка 0…+2 °С, в воскресенье будет более облачно, с осадками, поэтому температура в дневные часы останется около 0 °С», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что в последующие дни подойдет еще один атлантический циклон, который принесет небольшие осадки.

«Поскольку ночная температура будет слабоотрицательная, то не исключен мокрый снег, в дневные часы температура вновь будет повышаться до +3…+5 °С», — заключила Позднякова.