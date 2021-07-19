Новую отрасль по утилизации промышленных отходов создадут в России

Отрасль по утилизации промышленных отходов может появиться в России в рамках генеральной уборки. Как заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, сейчас в стране существует нехватка профессиональных ликвидаторов промышленных отходов и ценообразование в этой сфере остается непрозрачным.

«В стране отсутствует отрасль утилизации промышленных отходов. Мы сталкиваемся с нехваткой профессиональных ликвидаторов и непрозрачным ценообразованием. <…> Вторая проблема, над которой мы сейчас работаем, это оптимизация стоимости ликвидации. Собираем в библиотеку технологические решения для типовых объектов и создаем, по сути, новую отрасль, работающую с промышленными отходами», — сказала Абрамченко во время доклада на заседании Совета при президенте РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил направить 20 миллиардов рублей на генеральную уборку, в рамках которой в России должны утилизировать объекты накопленного вреда.

«Решая поставленную вами задачу, мы предложили создать новое нормативное регулирование, при котором собственнику выгоднее ликвидировать накопленный вред самому, пока предприятие живое или самому утилизировать пришедший в негодность корабль, не затапливая его. Это необходимо, чтобы генеральная уборка не превратилась в бесконечный процесс», — отметила Абрамченко.

По ее словам, правительство разработало два пакета законов, первый — об утилизации кораблей — уже одобрили на заседании кабмина, второй — о финансовой ответственности промышленников за ликвидацию объектов и рекультивацию площадок — дорабатывается.

Однако есть еще проблема брошенных объектов, у которых нет собственника. И неизвестно, сколько в стране таких предприятий. Поэтому необходимо составить реестр с ними, оценить их вред и начать ликвидацию, уточнила Абрамченко. Пока удалось собрать информацию о 29 тысячах таких объектов.

Вице-премьер указала и на важность обратной связи с гражданами, для этого будет создана единая экологическая диспетчерская.