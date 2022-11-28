Экология 28 ноября 2022, 11:03 Новогодние мусорные коллапсы в регионах возьмут под контроль

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Мониторингом займется Российский экологический оператор.

Российский экологический оператор организует традиционный ежечасный мониторинг работы региональных операторов по вывозу ТКО в новогодние праздники.

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«В России определены 284 зоны деятельности региональных операторов в 84 субъектах РФ. Всего у нас действует 181 региональный оператор. Новогодние праздники традиционно являются периодом, когда в 1−2 регионах по стране могут случаться сбои с вывозом коммунальных отходов, чего нельзя допускать для стабильного предоставления услуги населению и развития экономики замкнутого цикла в стране. Ведь с того момента, когда отходы отправляются в бак, у них появляется шанс быть повторно использованными после правильной утилизации. Для этого мы также работаем над совершенствованием института РОП, формированием циклической экономики и стимулами для бизнеса к переходу на продукцию из вторсырья. Поэтому надеемся, что такие проблемные ситуации, как в Санкт-Петербурге в 2022 году и в Кирове в 2021 году, больше не будут возникать или, в крайнем случае, будут оперативно устраняться», — заявил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

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Глава Российского экологического оператора пояснил, что причина возможного коллапса, как правило, комплексная: в праздники отходообразование существенно возрастает, дорожная проходимость, особенно в удаленные населенные пункты ухудшается, суровые погодные условия негативно сказываются на работоспособности техники.

«Несмотря на эти причины, обязанностью регионального оператора и региональных властей является недопущение мусорных коллапсов, и РЭО пристально следит за обстановкой во всех регионах РФ». — пояснил Денис Буцаев.

В качестве методов мониторинга используется как прямая связь с региональными операторами и регионами, так и мониторинг сообщений о происшествиях в сфере ТКО посредством системы «РЭО Радар», а также ежечасный анализ медийного поля: СМИ и социальных сетей.

«Благодаря оперативному сбору информации о неполадках федеральный центр может своевременно включиться в процесс и оказать региону консультативную и административную поддержку», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Выстроенный комплексный мониторинг ППК РЭО помогает оперативно реагировать на все нарушения в сфере обращения с отходами, что обеспечивает предоставление населению бесперебойной качественной коммунальной услуги по сбору и транспортированию отходов.

В январе 2022 года «РЭО Радар» получил рекордное число жалоб от жителей Петербурга. Из-за низкой подготовки к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в городе стали возникать проблемы, связанные с вывозом отходов. Специалисты РЭО выезжали по самым проблемным адресам и выявляли факт невывоза отходов с контейнерных площадок. Российский экологический оператор оперативно подключил Петербург к системе «РЭО Радар», через которую обрабатывались жалобы горожан. В течение месяца их количество пошло на спад.

Правительство включило в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года новый федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Руководителем проекта определена ППК РЭО. Проект «Экономика замкнутого цикла» призван решить фундаментальные задачи в сфере обращения с отходами. При такой экономической модели максимальное количество отходов должно превращаться во вторсырье, полезные компоненты, которые возможно извлечь из отходов производства и потребления, должны возвращаться в хозяйственный оборот. Это позволит сократить отходопроизводство и рост полигонов и свалок в стране. В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» до 2024 года будет построено восемь экотехнопарков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. На базе экотехнопарков будут размещены предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.