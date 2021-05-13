Новое «Зеленое» медиа об осознанном потреблении появилось в России

Новое медиа с название «Зелёный», посвященное сфере обращения с отходами и экологичному образу жизни, появилось в России. Его запустил Российский экологический оператор. В медиа будут публиковаться полезные и интересные материалы о раздельном сборе отходов, переработке, осознанном потреблении, репортажи с российских производств, интервью с героями и их мнения.

«Понятным языком о том, как сохранить планету чистой. Этот слоган полностью характеризует „Зелёный“. Мы хотели создать модный и полезный портал, где будут собраны инструкции, экспертные знания, истории, советы, посвященные сфере обращения с отходами. И весь этот материал дан максимально простым и доступным каждому языком», — заявил директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Один из главных мировых трендов сегодня — устойчивое развитие стран. То есть достижение экономических, экологических, социальных целей, которые способны защитить нашу планету. Среди этих целей есть в том числе ответственное потребление и производство. Поэтому одна из целей запуска нишевого издания — популяризация в России осознанного потребления и раздельного сбора отходов.

Сейчас в большинстве русскоязычных экологических медиа акцент делается на мировую повестку, без учета российских реалий. Во многих диалог с читателем ведется на трудном техническом языке. Команда «Зелёного» постаралась учесть все эти нюансы, поэтому в итоге издание рассчитано на самую широкую аудиторию. Портал будет полезен и тем, кто уже интересуется раздельным сбором и реформой обращения с отходами, и тем, кто только делает первые шаги в этом направлении.

В «Зелёном» можно будет найти чек-листы по сортировке, понятные инструкции, с чего начать раздельный сбор, лайфхаки, как поступать с теми или иными конкретными отходами, истории о том, как осознанно подходить к покупкам, каким-то событиям в жизни, выездам на природу.

Еще одна из целей запуска сайта — объединение экспертов отрасли, экоблогеров, производителей, представителей бизнеса и просто неравнодушных к экологии людей в крупное экосообщество. В рамках одной площадки пользователи смогут знакомиться с их опытом, вдохновляться интересными историями, удивляться любопытным кейсам.

Так, первым колумнистом «Зелёного» стала Елена Вишнякова, заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн. Она рассказала «Зелёному», что москвичи чаще всего выбрасывают в баки, сколько в синем баке реального вторсырья, а сколько смешанных отходов, а также о маркетинге, который заставляет покупать так много упаковки.

«Инновационные технологии, разработки мусороперерабатывающей робототехники, „умное“ оборудование — всё это есть в России. И скептически настроенные люди говорят иное иногда даже особо не разобравшись в вопросе. Так и рождаются мифы и негативное отношение к раздельному сбору отходов. Мы хотим эти мифы разрушить через истории непосредственных участников событий, очевидцев — то есть тех, кто с этим работает. Мы верим, что благодаря нашему Зелёному мы сможем изменить отношение к раздельному сбору отходов в России и в уже обозримом будущем добьемся европейских показателей и заинтересованности», — считает команда проекта.