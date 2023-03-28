Экология 28 марта 2023, 14:19 Новое черное кольцо заметили в небе над Подмосковьем Жители Тимохова Богородского городского округа заметили в небе черное кольцо из дыма

Читать 360tv в

В небе над деревней Тимохово Богородского городского округа заметили черное кольцо. Такое же днем ранее видели в Москве. Необычное явление показала «Российская газета».

Черное кольцо поднялось над жилыми кварталами Тимохова днем 28 марта. Очевидцы рассказали, что оно прилетело со стороны полигона по переработке отходов или местной ТЭЦ.

Реклама

Необычный след в небе в понедельник заметили над Строгином. Эколог Илья Рыбальченко сказал «360», что кольцо могло состоять из мелкодисперсной пыли или нагара, который вырвался из трубы и не успел развеяться по ветру.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил «Фонтанке», что это не природное явление. По его словам, выброс произошел во время технических работ из-за неправильного обращения с горючими веществами.

Точно такое же черное кольцо несколько лет назад видели в Новосибирске и в одном из поселков Казахстана. Тогда специалисты тоже назвали его частицами углеводородной сажи, которая поднялась в воздух.