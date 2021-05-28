Новак заявил, что российский газ в четыре раза экологичнее американского

Российский газ, поставляемый в Европу по «Северному потоку», имеет почти в четыре раза меньший углеродный след, чем американский газ. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак заметил, что сейчас очень много хайпа на тему экологичности того или иного товара, но объективные данные говорят о том, что топливо из России чище, чем газ из США, написало РИА «Новости».

«Российский газ, поставляемый в Европу через „Северный поток“, по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след, <…> чем газ, поставляемый в Европу из США», — сказал вице-премьер.

По его словам, это объясняется тем, что в Штатах большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов.

«Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией», — заключил он.

Ранее глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм назвала российский газ «самым грязным» в мире. Это, по ее мнению, должно стать еще одной причиной запрета на реализацию проекта строительства российского газопровода «Северный поток — 2».