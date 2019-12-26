Новак озвучил сроки ликвидации грязной нефти
Предварительные сроки по ее ликвидации назвал в интервью сайту РБК министр энергетики России Александр Новак.
«Думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы (загрязненной нефти — прим. ред.)», — подчеркнул глава Минэнерго.
Прокачку нефти по трубопроводу «Дружба», по которому сырье экспортируют из России через Белоруссию в Европу, временно прекратили весной 2019 года из-за загрязнения.
Предположительно, нефть загрязнилась через частный «Самаратранснефть-терминал». Он принимает сырье, идущее от нескольких малых производителей.
Поставки по «Дружбе» возобновили в мае.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко решил «забрать» две трубы магистрального нефтепровода и воспользоваться реверсными поставками американской нефти через Польшу. В «Транснефти» отметили, что заявление главы государства обусловлено политической подоплекой.