Экология 14 ноября 2022, 10:35 Новая технология позволит захоранивать на 11 млн тонн меньше мусора в России В тарифах за вывоз отходов захоронение заменят на компостирование

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Компостирование дает большой экологический эффект, но при этом нагрузка на тарифы отсутствует. В Российском экологическом операторе назвали такой способ утилизации одним из самых дешевых. Повсеместное применение компостирования позволит снизить объем захоронения на 20%, или на более чем 11 млн тонн отходов.

«По оценкам РЭО, повсеместное применение компостирования позволит снизить объем захоронения на 20%, или на более чем 11 млн тонн отходов. При этом на данный момент в стране построено 17 объектов компостирования из необходимых 200. Правительство приняло в октябре постановление № 1889, в рамках которого были внесены изменения в Основы ценообразования в области обращения с ТКО. Расходы на производство технического грунта учитываются при установлении тарифов на захоронение ТКО. Размер расходов на 1 тонну производимого техногрунта должен быть аналогичным тем расходам, которые пошли бы на захоронение 1 тонны отходов с учетом экономии расходов на покупку технического грунта», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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При этом Постановление № 1889 не предполагает учет в тарифах расходов на производство компоста, который был использован не на полигонах, а в сельском хозяйстве или в дорожном строительстве. Поэтому после принятия постановления работа не окончена - продолжается работа над более системным решением, предусматривающим поправки в 89-ФЗ, которое позволит устранить все препятствия для создания всех необходимых стране объектов компостирования отходов.

«Компостирование — это процесс ускоренного биологического разложения органических материалов, результатом которого является образование инертного грунта. Его можно использовать для пересыпки слоев полигонов, как удобрение (при прохождении сертификации), в дорожном строительстве и так далее. Но компостирование — это не только полезная технология, которая позволяет снизить вредное воздействие отходов на окружающую среду. Это еще и один из самых дешевых способов обеспечить утилизацию отходов, который позволяет существенно поднять процент утилизации, при этом минимально затрагивая тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)», — сообщил заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин на вебинаре «Основы ценообразования: учет расходов на компостирование отходов».