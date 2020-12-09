Новая логистика Севморпути будет строиться с учетом хрупкости Арктики

Разрабатываемые Росатомом и Российской академией наук новые принципы логистики Северного морского пути будут выстраиваться с учетом сохранения хрупкой природы, характерной для Арктики.

Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на генерального директора государственной корпорации Алексея Лихачева, логистика Севморпути должна быть одновременно и очень эффективной, и защищающей природу, учитывающей хрупкую экологию Арктики. Об этом Лихачев рассказал в ходе научной сессии общего собрания РАН, которое было посвящено 75-летию атомной промышленности страны.

Кроме того, две организации будут сотрудничать в сфере возобновляемой энергетики и искать возможность реализовать в северном регионе новые экологически защищенные решения. А вместе с развитием технологий, традиционных для атомной энергетики, будет идти работа над управляемой термоядерной энергией и в направлении лазерной тематики.