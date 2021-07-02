Новая экотропа появится в Гладышевском заказнике в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжают создавать экологические тропы. Об этом рассказал председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев, сообщил «Петербургский дневник».

По его словам, уже существуют три экологических маршрута, которые пользуются популярностью у людей разных возрастов. Сейчас на них делают специальные настилы, создают мета отдыха, а также вывешивают тематические и информационные стенды.

Северная столица строит большие планы по созданию совместных маршрутов с Ленобластью. Так, например, Гладышевский заказник граничит с 47-м регионом.

«Есть идея о создании общего маршрута. Мы должны объединять усилия двух регионов, и экология в этом плане идеальный инструмент», — отметил Беляев.

Выяснилось, что на этом природном комплексе сохранились вещи военного времени. Теперь здесь регулярно проводятся поисковые работы. По словам председателя комитета, за два года откопали десять павших бойцов, которые штурмовали линию советско-финляндского фронта.

Таким образом, обычный экологический маршрут превратился в военно-патриотический. Петербуржцы смогут узнать об истории этой земли и о подвигах, которые на ней совершались.