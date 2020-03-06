«Норникель» запустит вторичную переработку аккумуляторов в Финляндии

Известно, что источники энергии для экологически чистых автомобилей (аккумуляторы) в процессе утилизации представляют серьезную угрозу для окружающей среды. А потому многие компании по всему миру сегодня ищут варианты решения данной проблемы.

6 марта Fortum, BASF и «Норникель» подписали соглашение о намерении создать кластер вторичной переработки аккумуляторов для электромобилей в Финляндии.

Аккумулятор электромобиля. В данном случае — Tesla

В рамках сотрудничества компания BASF уже выразила намерение использовать полученное вторсырье на предприятии по производству прекурсоров аккумуляторных материалов в финском городе Харьявалта.

«Производство аккумуляторных материалов совместно с вторичной переработкой аккумуляторов стимулирует развитие экономики замкнутого цикла», — пояснил Тим Ингле, вице-президент BASF, который курирует направления аффинажа драгоценных металлов и вторичной переработки химических веществ и аккумуляторов. А кроме того, представители всех трех компаний подчеркнули, что использование металлов из отработанных аккумуляторов позволит значительно сократить выбросы углекислого газа при производстве аккумуляторных материалов для электромобилей.

«При переработке ценных металлов в литий-ионных аккумуляторах мы получаем дополнительные объемы кобальта, никеля и других стратегически важных металлов из первичных источников, тем самым снижая негативное воздействие электромобильных аккумуляторов на окружающую среду», — объяснил директор по развитию бизнеса Fortum на направлении утилизации отходов Теро Холлендер.

Управляющий директор Nornickel Harjavalta Йони Хаутоярви сказал: «Новые мощности идеально подходят для безопасной переработки двух основных металлов, используемых в литий-ионных батареях. Разработка решений по вторичной переработке будет не только способствовать успешному осуществлению стратегии „Норникеля“ по дальнейшему снижению выбросов углекислого газа и повышению устойчивости работы, но и позволит отрасли удовлетворить растущий спрос на стратегически важные металлы на рынке электромобилей».

Участие российского горно-металлургического гиганта в глобальной батарейной цепочке в очередной раз доказал дальновидность и ответственность «Норникеля» как в бизнесе, так и в важных экологических вопросах.