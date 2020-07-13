«Норникель» уволил руководителей Талнахской фабрики за слив отходов в реки

«Норникель» после масштабного разлива топлива обратила внимание на то, как предприятия ведут работу с отходами и опасными веществами. По результатам расследования стало известно, что на Талнахской обогатительной фабрики сбрасывали отходы в реки. При этом компания все еще продолжает ликвидацию предыдущей аварии.

«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей уволены директор и главный инженер ТОФ, а также заместитель главного инженера фабрики по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений», — приводит слова из сообщения компании агентство ТАСС.

Руководство фабрики сливало в местные реки и водоемы техническую воду с металлами, сернистой кислотой и другими опасными веществами. Загрязненная вода попадала в реку Хараелах и озеро Пясино. Однако пробы взятые из рек показали, что сильного вреда природе химические вещества не наносят. Но руководство компании считает подобные действия недопустимыми.

При этом «Норникель» продолжает ликвидацию последствий экологической аварии с разливом топлива. Ранее Роспотребнадзор посчитал ущерб природе. Он составил 148 миллиардов рублей. Однако в компании не согласились с такими расчетами и провели самостоятельную оценку. В результате сумма ущерба составила 10 миллиардов, из них шесть уже потрачено на ликвидацию, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию компании.

«Общие затраты на ликвидацию последствий аварии оцениваются примерно в 10 млрд рублей (около $150 млн). Уже потрачено шесть млрд руб. (по состоянию на начало июля 2020 г.)», — сказано в презентации. Очистка воды и почты займет около трех лет.