«Норникель» объяснил цвет воды на Надеждинском заводе

В сети появился ролик, где на территории Надеждинского завода разливаются ручьи воды темно-коричневого цвета. В «Норникеле» объяснили это отложениями оксида железа, которые есть в земле на заводе.

«Не было утечки. На трубопроводе был небольшой свищ, что и привело к небольшому разливу на территории предприятия. Вода окрасилась в такой цвет уже на земле, так как на самой территории отложения оксида железа. За пределы предприятия вода не попала», — приводит слова представителя пресс-службы компании агентство РИА «Новости».

На территории завода течет вода темного цвета. Местные жители предложили, что это может быть утечка отходов с цеха производства элементарной серы.