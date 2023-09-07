Экология 07 сентября 2023, 09:52 «Норникель» и Мурманская область инвестируют в развитие региона 10 млрд рублей Автор фото Иван Рубцов

Читать 360tv в

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписали соглашение, направленное на устойчивое социально-экономическое развитие региона.

Аналогичный предыдущий документ действовал с 2020 по 2022 год. Новые договоренности — это развитие давних и устойчивых связей между «Норникелем» и Мурманской областью, где у компании располагаются производственные объекты.

«Мы реализовали много важных для нас проектов, как производственного характера, так и социальной направленности. У нас удачно сложилась работа и по новым, перспективным направлениям, и по трудным, требующим специального внимания проектам — например, закрытие устаревших производств и социальная адаптация людей, которые там работали, — рассказал президент „Норникеля“ Владимир Потанин после подписания соглашения.

Автор фото Иван Рубцов

Общий объем инвестиций по новому соглашению в 2023–2025 гг. составит 10 млрд руб. 3,78 млрд руб из них выделит Мурманская область. Обновленный совместный план направлен на повышение качества жизни в городах, где работают предприятия «Норникеля», рост их привлекательности для молодежи. Особенно важными направлениями в соглашении названы поддержка систем здравоохранения и образования региона, улучшение городской среды и жилищных условий, модернизация ЖКХ, развитие физической культуры и массового спорта, реализация совместных проектов в области культуры и искусства, а также социальных программ.

Среди проектов — обновление Мончегорской центральной районной больницы, ремонт жилья для врачей, приезжающих на работу в регион, модернизация Дворцов культуры в Мончегорске, Никеле и Заполярном, строительство и реконструкция жилья и спортивных учреждений, проектирование визит-центра Лапландского заповедника и будущего туристического кластера Печенгского муниципального округа, в который войдут «Кольская сверхглубокая», «Плавильный цех» и «Шахта КаулаКотсельваара».

Автор фото Иван Рубцов

«Новое соглашение — уникальное. Из всех соглашений, которые когда-либо заключались в Мурманской области с компаниями, которые работают у нас на территории, с точки зрения тех инвестиций, которые делает компания, это соглашение самое большое», — отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. — «Большие средства будут вложены в благоустройство территорий, в обустройство городов, где проживают те, кто своим трудом в непростом климате действительно обеспечивает рост экономики и Мурманской области, и всей страны, и дает продукцию компании».

За время действия предыдущего соглашения было реализовано 36 проектов в различных сферах Мончегорска и Печенгского округа. В частности, был построен современный МРТ-центр в Мончегорске, отремонтирован и оснащен современным оборудованием Мончегорский политехнический колледж, реализована масштабная программа по повышению энергоэффективности зданий образовательных учреждений, где готовятся кадры для самых современных производств «Норникеля».

Автор фото Иван Рубцов

Активную поддержку в этот период «Норникель» оказывал региону в борьбе с пандемией, выделив 474 млн руб. Эти средства помогли оснастить больницы, учреждения образования, городские организации, а также помочь предпринимателям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В регионе работают два института развития: «Центр социальных проектов Печенгского района „Вторая школа“ и „Агентство городского развития Мончегорска“. Они реализуют проекты по развитию бизнеса, городской среды, туризма, а также по повышению социальной активности населения и формированию нового образа региона. Некоторые проекты, реализованные этими институтами, уже получили всероссийское признание. Так, Агентство развития Мончегорска с проектом Imandra Viking Fest 2023 вошло в число победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив. А в поселке Никель пекарня-кофейня „Brod“, созданная благодаря победе в конкурсе беспроцентных займов компании „Норникель“, стала обладателем премии „Сделано в России-2022“ в номинации „Городская среда“.