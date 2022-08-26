Нормативы накопления ТКО начнут определять по-новому для исключения махинаций

Нормативы твердых коммунальных отходов начнут определять по новым правилам. Проект постановления об изменениях подготовили Минприроды РФ и Российский экологический оператор. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. На него уже отреагировали эксперты отрасли и общественные деятели из сферы экологии. По их мнению, определение нормативов направлено на исключение махинаций по занижению объемов отходов. Кроме того, как указал глава РЭО Денис Буцаев, новый порядок расчета нормативов позволит сократить разброс, существующий в регионах.

«Чтобы уменьшить разброс в нормативах в регионах, РЭО предлагает новый метод определения норматива накопления ТКО без замеров — на основании сравнительного анализа с применением значений коэффициентов, утверждаемых Правительством РФ. Такой подход позволит оперативно устанавливать нормативы, в том числе в случае их отмены в судебном порядке, а также устанавливать нормативы в отношении отдельных категорий потребителей без проведения замеров. В таких случаях предлагается использовать нормативы из справочника — это данные, рассчитанные на основе статистического анализа данных замеров регионов России с учетом поправок на численность городского населения, благосостояние и другие данные. Теперь нормативы можно будет установить более чем для 40 категорий образователей отходов, а не сваливать их всех в графу „прочие“», — сказал Денис Буцаев.

Неточности в замерах устранят при введении обязательной фото- и видеофиксации. Использование справочников позволит сократить длительность установки нормативов. В них содержатся данные на основе статистического анализа замеров 50 регионов, учтены поправки на численность населения, благосостояние.

Как определять нормативы, будет зависеть от того, насколько разнятся нормативы. Если нормативы на основе измерений количества отходов отличаются от нормативов на основе сравнительного анализа на 30% — с 2023 года и на 20% — с 2024 года, то региону следует использовать нормативы из сравнительного анализа. РЭО предлагает такой способ определения нормативов, чтобы исключить риски, когда утверждаются нормативы, сильно разнящиеся со средними по стране. Это может привести к сильному искажению баланса ТКО и некорректным тарифным решениям.

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган указал, что без нормативов накопления невозможно создать инфраструктуру обращения с отходами и организовать грамотный раздельный сбор. Он согласен с тем, что нормативы не должны отклоняться более чем на 20% от средних значений по России. По его мнению, также следует добавить проведение морфологического анализа состава ТКО и создать перечень поправочных коэффициентов для разных видов отходообразователей.

«Методика должна быть понятной и прозрачной, чтобы не допустить злоупотреблений и махинаций, и в то же время — достаточно гибкой, чтобы её можно было применять во всех случаях», — отметил депутат.

В отрасли считают, что нужно добавить возможность ставить вопрос о расхождениях в 20%, в том числе для населения. Такого мнения придерживается член НТС Росприроднадзора и комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. Результаты измерений количества отходов также важно учитывать при корректировке нормативов, так как в каждом регионе есть свои особенности, например, курортные зоны.

Заместитель генерального директора Группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова уверена, что методика позволит исключить махинации, когда кто-то искусственно занижает объемы отходов. Из-за экономии недобросовестные субъекты заключают с регоператором договор на вывоз отходов по нормативу, но все что сверх нормы вывозит нелегальный подрядчик и выбрасывает все на площадке МКД или в лесу.

«Новая методика не исключает замеры — в случае существенного изменения норматива и факта предусматривается их проведение. Предлагаемая ППК РЭО схема позволяет ранжировать категории образователей отходов, избежать субъективных ошибок и исключает возможность манипуляции данными. Немаловажно для отрасли обязательное введение морфологического анализа отходов всех предприятий», — отметила Вишнякова.

Еще одно предложение подразумевает учет данных весового контроля на полигонах и сортировках, взвешивание считается самым объективным способом измерить количество отходов, уверены эксперты.

О важности морфологического анализа говорит глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов, в особенности для организации раздельного сбора отходов. Такой анализ помогает определить компонентный состав ТКО, качество и количество разных фракций отходов. Процедуру следует проводить одновременно с замерами.

«Нужен как можно скорее новый расчет нормативов накопления. Региональная практика показывает проблематику с объективностью замеров — много вопросов от корпоративного сектора в части справедливости подхода. Растет количество судебных споров и конфликтов, которые оставляют регионы без утвержденных нормативов накопления минимум на год. Новый расчет позволит оперативно устанавливать нормативы. При этом важно и морфологию смотреть, это позволит более качественно проектировать мощности объектов инфраструктуры. А это уже вопрос эффективности расходования бюджета», — сказал Рашид Исмаилов.