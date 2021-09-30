«Нормальной зимы не будет»: сотрудник Greenpeace в России Яблоков предупредил о погодных аномалиях

Этой зимой Россию ждут погодные аномалии. Они связаны с глобальным изменением климата. Но пока точно предсказать, какой именно будет зима, непросто. И сложность прогнозирования тоже связана с глобальными климатическими изменениями, заявил «360» руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков.

«Эти процессы мы уже наблюдали несколько лет подряд. Одна зима у нас была полностью без снега, в другую зиму было очень много снега. То есть периоды могут чередоваться. То же касается и температуры», — пояснил специалист.

Несмотря на невозможность сделать точный прогноз, Яблоков подчеркнул, что сейчас важно принять тот факт того, что температура будет отклоняться от климатической нормы, причем как в ту, так и в другую сторону.

Яблоков отметил, что многое, конечно, будет зависеть от региона. Где-то климатическая норма может сохранится, а где-то уйти в сторону.

«Если раньше была какая-то закономерность то сейчас все стало совсем непредсказуемо. Но надо готовиться к тому, что будут аномалии. То есть нормальной зимы можно сказать что и не будет в принципе в будущем», — добавил он.

По его словам, особое внимание на это стоит обратить коммунальным службам, чтобы снег для них не стал сюрпризом, который парализует движение на дорогах.

Климатолог Александр Шувалов, говоря об ожидаемых зимних аномалиях, отметил, что понятие климатической нормы является несколько искусственным понятием. Он пояснил, что ее выводят средним арифметическим из показателей термометра за определенный промежуток времени за много лет, но погода кране редко им соответствует.

«И аномалии преследуют нас сплошь и рядом. Сейчас юге Сибири в отрицательной аномалии, а положительная аномалия на Дальнем Востоке. Это постоянный процесс», — добавил эксперт.

Таким образом, по его словам, аномалии зимой обязательно будут, скажутся на этом и глобальные изменения климата.