Норильск ждут улучшения социальных и экономических условий

На социальное и экономическое развитие Норильска будет выделено более 120 миллиардов рублей.

20 февраля состоялось подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве по развитию города Норильска. Документ был подписан Правительством РФ, Красноярским краем, администрацией Норильска и компанией «Норникель».

Подписи под документами поставили Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Губернатор Красноярского края Александр Усс, Глава города Норильска Дмитрий Карасев и Президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Подписание состоялось в присутствии Заместителя Председателя Правительства — полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

В соглашении прописаны комплексные меры на период до 2024 г. и определены перспективные направления до 2035 г. Среди первоочередных проектов реновация жилья, строительство и реконструкция социальных объектов, переселение граждан в районы с благоприятными условиями проживания.

«Соглашение является стартовым. Нам предстоит огромная работа по улучшению жизни людей в Норильске, — сказал Юрий Трутнев. — Сумма, которая будет направлена на развитие города большая — 120 миллиардов рублей. Но сумма инвестиций до 2024 года практически на порядок меньше, 24 миллиарда. Я буду прилагать усилия к тому, чтобы мы начали работать раньше, будем это проговаривать с компанией «Норильский никель», быстрее приводить в порядок условия жизни, вкладывать в это и государственные средства и средства компании».

Планируется, что из общего объема финансирования развития города 24 млрд руб. — это средства федерального бюджета, 14,8 млрд руб. — средства консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд руб. — средства «Норникеля».

Глава Норильска Дмитрий Карасев сообщил, что основной упор в соглашении будет сделан на реновацию жилья, улучшение городской инфраструктуры.

«Администрация города совместно с градообразующим предприятием с 2018 года готовились к реновации. Сегодня подписано соглашение, сделан первый шаг на этом пути, — сказал Дмитрий Карасев. — Я бы хотел сказать огромное спасибо членам Правительства, члена Совета Федерации, руководству Красноярского края за то, что они не оставили Норильск в столь сложной ситуации, способствовали подписанию такого соглашения».

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин отметил, что подписанному сегодня пакету документов, предшествовала работа по десятилетнему соглашению, «в ходе которого более 7 тысяч семей норильчан были отселены на материк в условия более благоприятного проживания, были построены детские сады, культурные и спортивные учреждения». Владимир Потанин добавил, что в новом соглашении участие «Норникеля» будет более активным, чем в предыдущем.

«Доля финансирования, которая выделена компанией в размере 80 млрд рублей, дополнит те программы и обязательства, которые мы выполняем в регионах своего присутствия, — сказал Владимир Потанин. — Планируем расширять подобного рода взаимодействия, опираясь прежде всего на Правительство Российской Федерации. И мы рассчитываем, что, хотя программа предусматривает перспективу до 2035 года, уже в первый отчетный период, до 2024 года, мы сможем показать вполне конкретные результаты, которые норильчане почувствуют».